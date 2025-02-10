Вестник Кавказа

Американские дипломаты летят в Эр-Рияд договариваться с Россией

Американские дипломаты летят в Эр-Рияд договариваться с Россией
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Специальный посланник американского лидера по региону Ближнего Востока объявил о вылете в Эр-Рияд дипломатической делегации для встречи с российскими коллегами по украинской проблематике. При этом в Эр-Рияде уже находится министр экономики Украины.

Группа американских дипломатов сегодня вечером улетает из Вашингтона в Эр-Рияд на встречу с российскими переговорщиками, чтобы обсудить запуск украинского урегулирования. Об этом рассказал один из участников предстоящей встречи, специальный посланник американского президента по ближневосточным вопросам Стивен Уиткофф.

"Я не хочу об этом говорить слишком детально, но сегодня вечером я направлюсь туда. Я направляюсь туда вместе с помощником по национальной безопасности Майком Уолцем. По указанию президента мы примем участие во встречах"

– Стивен Уиткофф

Дипломат выразил надежду на то, что в ходе встречи в Эр-Рияде получится существенно продвинуть мирный процесс завершения украинского конфликта.

Уиткофф отверг идею неучастия Киева в этих предварительных переговорах. По его словам, Украина является частью процесса.

Эту позицию косвенно подтвердила глава Минэкономики Украины Юлия Свириденко, сообщившая сегодня вечером, что уже находится в Эр-Рияде. Официально, она прибыла в Саудовскую Аравию для организации визита Владимира Зеленского, однако будет находиться в саудовской столице во время встречи российской и американской дипломатических делегаций.

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