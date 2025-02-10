Вестник Кавказа

Представители США и РФ встретятся в Саудовской Аравии на следующей неделе – СМИ

Представители США и РФ встретятся в Саудовской Аравии на следующей неделе – СМИ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Как сообщают СМИ, чиновники из США и России в ближайшее время проведут переговоры в Саудовской Аравии для подготовки встречи Путина и Трампа в рамках урегулирования украинского кризиса.

Представители США и России проведут переговоры в Саудовской Аравии на следующей неделе, передают СМИ. 

Как информирует агентство Bloomberg, стороны обсудят детали возможной встречи лидеров двух стран для обсуждения путей решения украинского кризиса. 

"Чиновники из США и России встретятся на следующей неделе в Саудовской Аравии, чтобы подготовить почву для возможного саммита лидеров уже в конце месяца"

– Bloomberg

Сообщается, что нюансы встречи и список участников находятся в стадии обсуждения. Стороны стремятся согласовать дату до начала священного месяца Рамадан. 

Отметим, что ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что чиновники высшего ранга из США, России и Украины проведут встречу в Саудовской Аравии.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1475 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Что такое G7 и почему Трамп хочет вернуть туда Россию?

Что такое G7 и почему Трамп хочет вернуть туда Россию?

В Москву готов приехать вице-президент США

В Москву готов приехать вице-президент США

Саудовская Аравия готова принять встречу Путина и Трампа

Саудовская Аравия готова принять встречу Путина и Трампа

Правая рука Трампа выступил за перезагрузку отношений России и США

Правая рука Трампа выступил за перезагрузку отношений России и США

Переговоры по Украине начнутся в Мюнхене – Трамп

Переговоры по Украине начнутся в Мюнхене – Трамп

Мюнхенская конференция 2025: что это такое, кто в ней участвует и что обсуждается?

Мюнхенская конференция 2025: что это такое, кто в ней участвует и что обсуждается?

Трамп хотел бы возродить &quot;Большую восьмерку&quot;

Трамп хотел бы возродить "Большую восьмерку"

Шольц назвал правильным разговор президентов РФ и США

Шольц назвал правильным разговор президентов РФ и США

Встреча президентов РФ и США пройдет раньше взаимных визитов - Песков

Встреча президентов РФ и США пройдет раньше взаимных визитов - Песков

&quot;Лед тронулся&quot;: Западные СМИ и политики испугались звонка Трампа Путину

"Лед тронулся": Западные СМИ и политики испугались звонка Трампа Путину

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы