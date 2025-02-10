Представители США и РФ встретятся в Саудовской Аравии на следующей неделе – СМИ

Как сообщают СМИ, чиновники из США и России в ближайшее время проведут переговоры в Саудовской Аравии для подготовки встречи Путина и Трампа в рамках урегулирования украинского кризиса.

Представители США и России проведут переговоры в Саудовской Аравии на следующей неделе, передают СМИ.

Как информирует агентство Bloomberg, стороны обсудят детали возможной встречи лидеров двух стран для обсуждения путей решения украинского кризиса.

"Чиновники из США и России встретятся на следующей неделе в Саудовской Аравии, чтобы подготовить почву для возможного саммита лидеров уже в конце месяца"

– Bloomberg

Сообщается, что нюансы встречи и список участников находятся в стадии обсуждения. Стороны стремятся согласовать дату до начала священного месяца Рамадан.

Отметим, что ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что чиновники высшего ранга из США, России и Украины проведут встречу в Саудовской Аравии.