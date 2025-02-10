Саудовская Аравия готова принять встречу Путина и Трампа

Власти Эр-Рияда заявили о готовности организовать саммит президентов России и США. Ранее о королевстве как о возможном месте проведения переговоров с Владимиром Путиным заявил Дональд Трамп.

Руководство Саудовской Аравии выразило готовность устроить встречу российского и американского лидеров, пишет Bloomberg со ссылкой на МИД королевства.

"Саудовская Аравия выразила готовность принять саммит Путина и Трампа"

– министерство

О том, что встреча с Путиным может пройти в Саудовской Аравии, заявил Трамп вскоре после телефонного разговора, который состоялся в среду вечером.

Позже американский лидер анонсировал встречу представителей Вашингтона, Москвы и Киева в Германии, которая должна состояться уже сегодня. А на будущей неделе, по словам Трампа, аналогичные переговоры состоятся в Саудовской Аравии. Президент США уточнил, что ни его, ни Путина на этих мероприятиях не будет.

С российской стороны представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Эр-Рияд рассматривался как один из вариантов локации для проведения саммита глав государств, но наравне с другими – ни каких решений по этому поводу, ни рабочих, ни окончательных, не принималось.

Пресс-секретарь президента РФ также напомнил, что на организацию такой встречи нужно время, причем достаточно значительное – от недель до месяцев.