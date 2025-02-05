Вестник Кавказа

Трамп назвал возможное место встречи с Путиным – СМИ

Трамп назвал возможное место встречи с Путиным – СМИ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может пройти в Саудовской Аравии. По данным американских СМИ, именно эту локацию назвал Трамп.

Президент России Владимир Путин может встретиться с американским коллегой Дональдом Трампом в Саудовской Аравии, об этом пишут американские СМИ.

По их данным, именно такое место предположительно обозначил Трамп, общаясь с журналистами в Овальном кабинете.

Напомним, ранее сегодня главы России и США провели телефонный разговор. В ходе него лидеры обсудили несколько тем. В том числе Путин и Трамп договорились продолжить личные контакты, включая и организацию личной встречи.

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