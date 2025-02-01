Путин полтора часа говорил по телефону с Трампом

Владимир Путин провел телефонный разговор с Дональдом Трампом. Беседа президентов длилась около 1,5 часа.

Американский президент Дональд Трамп сообщил о длинном телефонном разговоре со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

Глава Соединенных Штатов заявил, что поговорил с Путиным об Украине, Ближнем Востоке, энергетических вопросах и других темах.

"У меня только что был долгий и очень содержательный телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным"

- Дональд Трамп

Он отметил, что вспомнил с Путиным о великой истории России и США и о том, как обе страны успешно сражались вместе во Второй мировой войне, вспоминая, что Россия и США понесли огромные потери.

Трамп выразил благодарность президенту РФ за телефонный разговор, а также за освобождения Марка Фогеля.

Беседу подтвердил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он отметил, что Путин пригласил Трампа в Москву. Во время разговора лидера обсудили ситуацию на Украине.

Пресс-секретарь сказал, что Трамп высказался за скорейшую остановку боевых действий и решение проблемы мирными средствами.

Помимо этого, президенты затронули дальнейшие контакты, включая организацию личной встречи. Песков добавил, что диалог длился примерно 1,5 часа.

Позже о переговорах рассказала официальная пресс-служба Кремля. Лидеры стран обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США. Трамп заверил, что Вашингтон выполнит все достигнутые договоренности.

Далее руководители затронули тему урегулирования на Украине. Президент США высказался за скорейшую остановку боевых действий и решение проблемы мирным путем.

Путин в свою очередь упомянул о важности устранения первопричин конфликта. Он также согласился с Трампом в том, что урегулирование может быть достигнуто переговорным путем.

Российский лидер также поддержал один из главных тезисов своего американского коллеги о том, что наступило время для совместной работы Москвы и Вашингтона.

Путин и Трамп также затронули ближневосточное урегулирование, иранскую ядерную программу, Отношения России и США в экономической области.

Глава РФ пригласил руководителя США приехать в Москву и выразил готовность принять в России американских должностных лиц по тем направлениям работы, которые представляют взаимный интерес.

В заключение Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личных встреч.