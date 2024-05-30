Баку принимает матч баскетбольной Лиги чемпионов

В Баку сегодня состоится матч раунда плей-офф баскетбольной Лиги чемпионов. Встретятся команды из Турции и Израиля.

В Азербайджане во вторник пройдет встреча турецкой и израильской команд в рамках баскетбольной Лиги чемпионов.

Матч раунда плей-офф стартует в 21.00 по местному времени в Бакинском дворце спорта. Сыграют команды «Алиага Петкимспор» (Турция) и «Хапоэль Холоном» (Израиль).

Отметим, что ранее матч предполагалось провести в Измире, мероприятие было перенесено в азербайджанскую столицу в связи с непростыми отношениями между Турцией и Израилем.

Вторая игра будет проходить в Венгрии 14 января. Возможную третью встречу чемпионов готов также принять Баку, игра может состояться 22 января.

Во главе турецкой команды «Алиага Петкимспор» стоит гендиректор SOCAR Türkiye Эльчин Ибадов, при этом Petkim – дочернее предприятие SOCAR.