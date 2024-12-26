Бывшая гимнастка Агамирова начинает тренерскую карьеру в Азербайджане

Экс-гимнастка Зохра Агамирова приступает к тренерской работе в одном из спортивных клубов азербайджанской столицы. Ранее она завершила свою карьеру.

Бывший член сборной Азербайджана по гимнастике Зохра Агамирова, объявившая не так давно о завершении спортивной карьеры, приступает к тренерской деятельности. Об этом сообщают местные СМИ.

Как отмечается, 23-летняя спортсменка будет работать в бакинском спортивном клубе "Оджаг". Соответствующую информацию подтвердили в самом клубе.

Напомним, Агамирова была одним из лидеров азербайджанской сборной по гимнастике. Обладательница бронзовой награды первенства Европы. Представляла страну на двух Олимпиадах.