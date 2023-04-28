Гран-при "Формулы-1" осенью примет Азербайджан

FIA опубликовала календарь гонок "Формулы-1" на текущий год. Азербайджанский этап гонок состоится в первом месяце осени.

Осенью этого года в столице Азербайджана состоится очередное Гран-при "Формулы-1". Об этом свидетельствует календарь соревнований на текущий год, представленный Международной автомобильной федерацией (FIA).

Согласно расписанию, Баку примет гонки 19-21 сентября.

Напомним, республика Южного Кавказа уже 8 раз принимала Гран-при "Формулы-1". Открытие нового сезона запланировано на 14 марта, он стартует в Австралии. Завершится сезон в Абу-Даби в начале декабря.

Победителем азербайджанского этапа гонок "Формулы-1" в предыдущем году году стал австралиец Оскар Пиастри (McLaren). Вторым к финишу прибыл гонщик из Монако Шарль Леклер (Ferrari). Третье место досталось британцу Джорджу Расселу (Mercedes).