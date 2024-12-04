Что Месси делал в Баку?

На этой неделе состоялся визит в Баку звезды мирового футбола Лионеля Месси. В рамках поездки в Азербайджан он вместе со своими одноклубниками посетил ряд знаковых мест и провел встречу со своими поклонниками. Центральным событием поездки стало мероприятие в Baku Crystal Hall, все собранные средства с которого пойдут на благотворительность.

Легенда мирового футбола Лионель Месси, выступающий в настоящее время за клуб MLS "Интер Майами" (США), на днях впервые посетил Азербайджан. Вместе с аргентинцем в столицу республики прилетали его партнеры по команде – испанцы Серхио Бускетс и Хорди Альба, а также уругваец Луис Суарес.

© Фото: соцсети Центра Гейдара Алиева

Самолет с именитыми спортсменами прибыл в Баку в ночь с 10 на 11 декабря. В Международном аэропорту Гейдар Алиев их встречал известный азербайджанский бизнесмен Аднан Ахмедзаде. По данным ряда СМИ, именно он стал одним из организаторов приезда звезд мирового футбола в страну.

Ахмедзаде знаком с Месси не понаслышке. В течение последних полутора лет их неоднократно замечали в общей компании. В частности, когда аргентинец был травмирован, они вместе смотрели игру "Интера Майами" с трибуны. Кроме того, бизнесмен и футболист обменивались подарками на день рождения. В прошлом году на свое 36-летие Месси получил от Ахмедзаде азербайджанский ковер "Аждахалы", а в этом году подарил ему в ответ памятные часы со своим автографом.

Первая поездка Месси в Азербайджан

Согласно информации, появившейся в аргентинской прессе, ради поездки в республику Южного Кавказа Месси прервал свой отпуск. В Баку восьмикратного обладателя "Золотого мяча" и его одноклубников ждала насыщенная программа. Всего за один день они побывали на Аллее почетного захоронения, посетили Центр Гейдара Алиева, провели встречу с фанатами и посмотрели на знаменитых карабахских скакунов.

© Фото: соцсети Лионеля Месси

Во время посещения Аллеи почетного захоронения футболисты почтили память общенационального азербайджанского лидера Гейдара Алиева и возложили цветы к его могиле.

© Фото: соцсети Лионеля Месси

На среду у них также была запланирована встреча с Анаром Алакбаровым, директором Центра Гейдара Алиева. Спортсмены также посетили представленные в центре выставки. Они ознакомились с коллекцией ковров под названием "Азербайджанский ковер – танец петель", "Выставкой классических автомобилей" и другими экспозициями.

© Фото: соцсети Лионеля Месси

Помимо этого, звезды футбола побывали на ипподроме. Там им показали старинную породу горных верховых лошадей, выведенную в Карабахе, и рассказали об уникальности этих животных.

А центральным событием поездки Месси и его одноклубников в Азербайджан стало мероприятие в Baku Crystal Hall, в рамках которого они провели встречу со своими поклонниками. Приглашения на нее получили воспитанники детских домов, дети с ограниченными возможностями здоровья и дети шехидов.

© Фото: АзерТАдж

Началось мероприятие с выступления ритм-группы "Натиг", которую потом сменил на сцене ди-джей, автор и исполнитель собственных песен Вилли Уильям. Далее был организован показ фильма о карьере и жизненном пути Месси, после чего футболисты сфотографировались со всеми желающими и раздали им автографы. Затем состоялось выступление группы Morandi.

© Фото: соцсети Лионеля Месси

В ходе мероприятия обратился к собравшимся в зале людям обратился сам Месси. В своей речи он отметил, что был рад возможности поближе познакомиться с азербайджанской культурой и поблагодарил жителей республики за гостеприимство.

"Я впервые в Азербайджане. Спасибо за поддержку. Во время посещения Баку у меня была возможность познакомиться с богатой культурой и народом Азербайджана. От себя и своих товарищей по команде я благодарю всех за организацию этой встречи. Поддержка и гостеприимство были замечательными. Большое спасибо!"

– Лионель Месси

Ожидается, что денежные средства, полученные от продажи билетов на встречу с именитыми футболистами, пойдут на благотворительность.