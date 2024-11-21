Вестник Кавказа

Новый план развития футбола в Азербайджане примут в конце года

сборная Азербайджана по футболу до 17 лет
© Фото: сайт Ассоциации футбольных федераций Азербайджана
Разработка новой стратегии развития футбола в Азербайджане вышла на финишную прямую. Ее должны будут представить общественности в ближайшие недели.

В конце этого месяца в Азербайджане планируют представить новый план развития футбола в стране. Об этом пишут азербайджанские СМИ.

Ожидается, что обновленная стратегия будет обнародована на заседании Исполкома Ассоциации футбольных федераций Азербайджана.

Разработка плана находится на завершающей стадии. Ею занимается бельгийская компания. 

Новый план охватит период с 2025 по 2030 год.

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