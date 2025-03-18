Вестник Кавказа

Пальмы в Абхазии: когда начнут лечить от вредителей?

Гагра
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
К обработке пальм в Абхазии приступят после наступления теплой погоды. Специалистам необходимо дождаться, пока пальмовый долгоносик выйдет из спячки.

В 2025 году первый этап лечения пальм в Абхазии от вредных насекомых начнется тогда, когда средняя температура воздуха будет держаться на уровне +17, передал журналистам руководитель Госкомитета по экологии Савелий Читанава.

До наступления теплой погоды пальмовый долгоносик еще находится в спячке, отметил Читанава в разговоре с изданием Sputnik Абхазия. Экзотическое дерево обрабатывают от них несколько раз ежегодно. Подобная мера показывает существенные результаты: в столице страны все пальмы остались целыми и не пострадали от вредных насекомых.

Стоит отметить, что красный пальмовый долгоносик – один из главных вредителей, наносящих существенных ущерб пальмам, сахарному тростнику и бананам.

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