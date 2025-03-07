Вестник Кавказа

В Сочи начали обрабатывать пальмы от вредителей

В Сочи начали обрабатывать пальмы от вредителей
© Фото: администрация Сочи
Мэрия Сочи объявила о страте плановой обработки пальм от вредных насекомых. Применяемый раствор не опасен для человека.

К плановой обработке пальм от вредителей приступили в Сочи, рассказали в мэрии. Зеленые насаждения обрабатывают 4 раза в год, а пальмы — 6 раз.

Отмечается, что препараты абсолютно безопасны для людей.

"Во всем городе защитим так около семи тысяч пальм. Для этого уже запланировали из бюджета города 20 миллионов рублей на несколько этапов. Если будет необходимо, в течение года еще увеличим сумму"

- мэр Сочи Андрей Прошунин

Пальмы начинают обрабатывать ранним утром, чтобы не беспокоить местных жителей и гостей города. Собственники земельных участков также обязаны самостоятельно обрабатывать собственные владения. Мэрия Сочи вместе с Академией наук проводит семинары на соответствующую тему и рассылает обучающие брошюры.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1125 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Пожар в Адыгее почувствовали в Краснодаре

Пожар в Адыгее почувствовали в Краснодаре

Туристка застряла у Чертовой купели в Сочи

Туристка застряла у Чертовой купели в Сочи

РЖД запустит поезд из Махачкалы в Адлер

РЖД запустит поезд из Махачкалы в Адлер

Новые выбросы мазута найдены на пляже в Анапе

Новые выбросы мазута найдены на пляже в Анапе

Жители Краснодара остались без электричества сегодня

Жители Краснодара остались без электричества сегодня

Отопление и горячую воду отключат в Новороссийске сегодня

Отопление и горячую воду отключат в Новороссийске сегодня

Лесное возгорание ликвидировано на Кубани

Лесное возгорание ликвидировано на Кубани

В Сочи для туристов готовят 180 безопасных пляжей

В Сочи для туристов готовят 180 безопасных пляжей

Под Туапсе борются с лесным пожаром

Под Туапсе борются с лесным пожаром

Пожар на горе Кума в Сочи потушили

Пожар на горе Кума в Сочи потушили

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы