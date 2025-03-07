В Сочи начали обрабатывать пальмы от вредителей

Мэрия Сочи объявила о страте плановой обработки пальм от вредных насекомых. Применяемый раствор не опасен для человека.

К плановой обработке пальм от вредителей приступили в Сочи, рассказали в мэрии. Зеленые насаждения обрабатывают 4 раза в год, а пальмы — 6 раз.

Отмечается, что препараты абсолютно безопасны для людей.

"Во всем городе защитим так около семи тысяч пальм. Для этого уже запланировали из бюджета города 20 миллионов рублей на несколько этапов. Если будет необходимо, в течение года еще увеличим сумму"

- мэр Сочи Андрей Прошунин

Пальмы начинают обрабатывать ранним утром, чтобы не беспокоить местных жителей и гостей города. Собственники земельных участков также обязаны самостоятельно обрабатывать собственные владения. Мэрия Сочи вместе с Академией наук проводит семинары на соответствующую тему и рассылает обучающие брошюры.