Вестник Кавказа

В Сочи для туристов готовят 180 безопасных пляжей

Сочи
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
В предстоящем летнем сезоне в Сочи вырастет не только турпоток, но и количество пляжей. Планируется открыть для туристов 180 пляжных территорий, на которых будет вестись круглосуточное патрулирование

Глава Сочи Андрей Прошунин сообщил о том, как на курорте готовятся к наплыву туристов летом.

Турпоток в Сочи растет даже зимой - с начала года город посетило на 5% больше гостей, чем за аналогичный период прошлого года.

К началу летнего сезона в Сочи будут работать до 180 пляжей, рассказал Прошунин. Согласно дорожной карте по подготовке пляжных территорий, будет обеспечена безопасность отдыхающих. Работать на пляжах будет 2,1 тыс камер видеонаблюдения, около четверти из них уже интегрированы в комплекс «Безопасный город». Кроме того, патрулировать пляжи на регулярной основе будут сотрудники охранных служб и ведомств.

«Полицейские наряды, казаки и народные дружины организуют круглосуточное патрулирование. Отдельное внимание до начала сезона уделим мониторингу объектов турпоказа и гостиницам»

– глава курорта

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