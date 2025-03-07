Вестник Кавказа

Акватория и пляжи Сочи свободны от мазута

Закат на набережной в Сочи
© Фото: Ольга Андронова/ “Вестник Кавказа“
В Сочи нефтепродукты не угрожают курортному сезону. Ведется мониторинг береговой линии и морского дна – мазута в Сочи нет.

В Сочи на дне Черного моря нет следов мазута, на курорте благополучная экологическая обстановка, поделился сочинский глава Андрей Прошунин.

В Сочи мониторинг ведется на протяжении всей береговой полосы.

"Организовали осмотр морского дна водолазами в нескольких точках, следов нефтепродуктов не обнаружено"

– Андрей Прошунин

Глава курорта добавил, что согласно заключениям ученых, в акваторию Сочи не могут попасть нефтепродукты из-за особенностей морского течения.

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