Акватория и пляжи Сочи свободны от мазута

В Сочи нефтепродукты не угрожают курортному сезону. Ведется мониторинг береговой линии и морского дна – мазута в Сочи нет.
В Сочи на дне Черного моря нет следов мазута, на курорте благополучная экологическая обстановка, поделился сочинский глава Андрей Прошунин.
В Сочи мониторинг ведется на протяжении всей береговой полосы.
"Организовали осмотр морского дна водолазами в нескольких точках, следов нефтепродуктов не обнаружено"
– Андрей Прошунин
Глава курорта добавил, что согласно заключениям ученых, в акваторию Сочи не могут попасть нефтепродукты из-за особенностей морского течения.