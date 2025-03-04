Вестник Кавказа

Новые выбросы мазута обнаружили на пляжах в Анапе

пляж в Анапе
© Фото: Telegram-канал оперативного штаба Краснодарского края
Очередные выбросы нефтепродуктов выявили в среду на анапских пляжах. По данным оперштаба, все они небольшого размера.

В среду, 12 марта, мониторинговые группы нашли в Анапе небольшие выбросы мазута. Об этом информирует в своем Telegram-канале оперштаб Краснодарского края.

"На нескольких участках береговой линии Анапы 12 марта обнаружили незначительные выбросы мазута"

– региональный оперштаб

Уточняется, что выбросы были выявлены в районе Центрального городского пляжа, рядом с технополисом "Эра" и на ряде участков, расположенных между двумя населенными пунктами - селом Витязево и станицей Благовещенской.

В оперштабе подчеркнули, что новые выбросы планируется собирать в первую очередь.

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