Орнитологи выявили за несколько месяцев свыше 500 пострадавших птиц в Сочи

На Кубани продолжают спасать птиц, пострадавших из-за нефтепродуктов, оказавшихся в Черное море в результате крушения танкеров. За несколько месяцев удалось выявить более полутысячи измазанных в нефтепродуктах пернатых.

В Краснодарском крае выявили свыше 500 птиц, испачкавшихся нефтепродуктами. Об этом поведал глава пресс-службы Сочинского географического края.

"За 2,5 месяца работы штаба по спасению птиц в Сочи волонтеры выявили 516 пернатых, в том числе и краснокнижных"

– Александр Блинов

Он подчеркнул, что в настоящее время волонтеры-орнитологи проводят реабилитацию сотен пернатых.

Блинов акцентировал внимание на том, что большую часть спасенных птиц составляют поганки, большие поганки, бакланы, краснокнижные гагары и лысухи.

Напомним, в середине декабря месяца в Черном море затонули два судна, из-за чего в воду попало примерно 2,4 тыс т нефтепродуктов.