Эксперты АТОР оценили состояние пляжей в Анапе

Состояние пляжей Анапы после разлива мазута в Черном море оценили эксперты из отрасли туризма. Наиболее загрязнены оказалось побережье в районе Пионерского проспекта и Джемете. Огромных пятен мазута нет, но наблюдаются маленькие фрагменты, чей размер составляет не более 3 см.

Группа экспертов из отрасли туризма провела инспекционную поездку на пляжи Анапы 1-5 марта и заметила положительную динамику в состоянии побережья, рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В состав группы вошли специалисты туроператоров, турагенств и главред "Вестника АТОР". Они осмотрели все основные районы Анапы – станицу Благовещенскую, Витязево, Джемете, Пионерский проспект, Центральный район, Сукко, Большой Утриш.

"Не осмотренными в мартовский визит остались каменистые и галечные пляжи района Высокий Берег, и дикие песчаные пляжи от Витязево до Благовещенской на косе, отделяющей Черное море от Лимана"

- АТОР

Эксперты заметили, что была проведена большая работа. Благодаря ей сейчас пляжи Анапы перестали быть залиты мазутом, однако на ряде участков за защитными валами есть небольшие фрагменты мазута. Их размер - до 1-3 см.

Они также оценили объем вывезенного песка. По их мнению, пляжи не нуждаются в дополнительной досыпке, знаменитые анапские дюны не пострадали. К тому же, наблюдается, что море само выносит на берег новый песок, восстанавливая объем пляжей естественным путем.

Наиболее загрязненными участками стали пляжи на Пионерском проспекте, в Джемете и Центральном районе Анапы. Галечные пляжи практически не пострадали, в уборке они не нуждаются.

"Именно здесь, на Пионерском проспекте и в Джемете, по мнению местных отельеров, согласующихся и с наблюдениями группы экспертов, нужна сейчас самая интенсивная работа по очистке и просеиванию песка с привлечением людей и специальной техники"

- АТОР

В отчете отмечается что работы по очистке во многом сейчас зависят от инициативы отдельных отелей: они закупают технику и привлекают волонтеров. По оценке экспертов, муниципальной техники не хватает.