Вестник Кавказа

Новые выбросы мазута обнаружены в Анапе

Анапа
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
На побережье Анапы зафиксированы новые выбросы мазута. Они также выявлены в трех районах Краснодарского края.

На семи участках побережья Анапы выявлены новые выбросы мазута, сообщает пресс-служба оперативного штаба Краснодарского края.

Речь идет о незначительных выбросах мелкой фракции мазута на двух участках береговой линии между населенными пунктами Витязево и Благовещенская.

Кроме того, новые фрагменты зафиксированы на центральном пляже города и возле оздоровительного центра "Премьера".

Стоит добавить, что повторные выбросы обнаружены в Кавказском, Мостовом и Лабинском районах Кубани.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1175 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Крупную школу построили в Краснодаре

Крупную школу построили в Краснодаре

&quot;Ласточки&quot; из Сочи в Сухум могут ускориться

"Ласточки" из Сочи в Сухум могут ускориться

В Сочи пляжи откроют для купания 1 мая

В Сочи пляжи откроют для купания 1 мая

Чиновница задержана за превышение полномочий на Кубани

Чиновница задержана за превышение полномочий на Кубани

Потепление привело к новым выбросам мазута в Краснодарском крае

Потепление привело к новым выбросам мазута в Краснодарском крае

Работы по утилизации кормы танкера &quot;Волгонефть&quot; завершены

Работы по утилизации кормы танкера "Волгонефть" завершены

Отдых в Геленджике весной - отели предлагают скидки до 30%

Отдых в Геленджике весной - отели предлагают скидки до 30%

Землетрясение потрясло Черное море

Землетрясение потрясло Черное море

Забег в розовых пачках пройдет в Краснодаре 8 марта

Забег в розовых пачках пройдет в Краснодаре 8 марта

Кормовую часть потерпевшего крушение танкера достали из воды в Черном море

Кормовую часть потерпевшего крушение танкера достали из воды в Черном море

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы