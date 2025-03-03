Новые выбросы мазута обнаружены в Анапе

На побережье Анапы зафиксированы новые выбросы мазута. Они также выявлены в трех районах Краснодарского края.
На семи участках побережья Анапы выявлены новые выбросы мазута, сообщает пресс-служба оперативного штаба Краснодарского края.
Речь идет о незначительных выбросах мелкой фракции мазута на двух участках береговой линии между населенными пунктами Витязево и Благовещенская.
Кроме того, новые фрагменты зафиксированы на центральном пляже города и возле оздоровительного центра "Премьера".
Стоит добавить, что повторные выбросы обнаружены в Кавказском, Мостовом и Лабинском районах Кубани.