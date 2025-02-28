Вестник Кавказа

Шторм разбросал мазут по пляжам Анапы

Шторм разбросал мазут по пляжам Анапы
На побережье Кубани нашли очередные следы мазута после шторма. Их ликвидируют в первую очередь.

Небольшие выборы мазута снова нашли на побережье Краснодарского края после мониторинга в связи с штормом. Их зафиксировали на пляжах "Премьера", "Селена" и "Фея-2" в Анапе, рассказали в местном оперштабе.

"6 марта по результатам утреннего мониторинга береговой линии на нескольких территориях, закрепленных за муниципалитетами Краснодарского края, обнаружили небольшие выбросы мазута"

- оперштаб Краснодарского края

Новые выбросы всегда убираются в первую очередь, добавили в сообщении.

Напомним, что 10 марта специалисты возьмут пробы и сделают предварительные выборы о состоянии пляжей Анапы и их готовности к курортному сезону.

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