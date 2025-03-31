Вестник Кавказа

Новые выбросы мазута выявлены в Анапе

выбросы мазута в Анапе
© Фото: соцсети оперативного штаба Краснодарского края
В оперштабе Краснодарского края сообщили об обнаружении новых выбросов мазута. Они выявлены на побережье Анапы.

На побережье Анапы выявлены новые выбросы нефтепродуктов. Об этом сказано в сообщении, распространенном 31 марта оперштабом Краснодарского края.

"31 марта на одном участке прибрежной полосы Анапы обнаружили небольшие выбросы мелкой фракции мазута"

– региональный оперштаб

Уточняется, что мониторинговые группы нашли выбросы в районе "Пляжного поселка". Их планируется убрать в первую очередь.

Напомним, несколько тонн нефтепродуктов оказались в Черное море после крушения двух кораблей в конце прошлого года.

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