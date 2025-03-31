Новые выбросы мазута выявлены в Анапе

В оперштабе Краснодарского края сообщили об обнаружении новых выбросов мазута. Они выявлены на побережье Анапы.
На побережье Анапы выявлены новые выбросы нефтепродуктов. Об этом сказано в сообщении, распространенном 31 марта оперштабом Краснодарского края.
"31 марта на одном участке прибрежной полосы Анапы обнаружили небольшие выбросы мелкой фракции мазута"
– региональный оперштаб
Уточняется, что мониторинговые группы нашли выбросы в районе "Пляжного поселка". Их планируется убрать в первую очередь.
Напомним, несколько тонн нефтепродуктов оказались в Черное море после крушения двух кораблей в конце прошлого года.