Вестник Кавказа

Казахстан и Словения будут развивать взаимный туризм

Вид из окна самолета
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Туристов из Казахстана может стать больше в Словении. Для этого планируется расширить сеть авиамаршрутов, рассказал Токаев.

Сотрудничество Казахстана и Словении будет развиваться в сфере туризма, об этом сообщил президент РК Касым-Жомарт Токаев.

По словам лидера государства, для развития туризма стороны могут запустить новые авиарейсы. Жителям Казахстана интересны поездки в Любляну, однако сегодня туризм сдерживают два фактора, отметил Токаев. Первый фактор – необходимость оформлять визу для поездки.

"Во-вторых, важным вопросом являются, например, воздушные маршруты и трафик. Думаю, оба правительства должны проявить интерес и рассмотреть, как решить эту проблему. У нас уже есть планы по запуску новых воздушных путей и рейсов"

– Токаев

Напомним, Словения является членом Европейского Союза.

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