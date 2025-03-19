ЕС выступил за упрощение виз с Казахстаном

Казахстан может получить упрощенный визовый режим со странами ЕС. Все страны-участницы объединения выступают в поддержку этой инициативы.

Все страны-участницы Европейского Союза (ЕС) поддерживают старт переговоров с Астаной по поводу упрощения визового режима, рассказала журналистам верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас.

"Мы знаем о большом интересе казахстанцев к посещению или ведению бизнеса в Европе. Все 27 государств – членов поддержали идею о том, чтобы Европейская комиссия начала переговоры с Казахстаном о заключении соглашения об упрощении выдачи виз параллельно с соглашением о реадмиссии"

– Кая Каллас

В разговоре с изданием "Казахстанская правда" она выразила надежду на то, что переговоры об этом начнутся как можно скорее.

Напомним, что 28 марта Кая Каллас посетит Алматы, где встретится с главой МИД Казахстана и президентом страны.