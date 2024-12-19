Вестник Кавказа

Кто такая Кая Каллас – глава европейской дипломатии?

Александр Клемент
Кто такая Кая Каллас – глава европейской дипломатии?
© Фото: European Union/Attribution
В конце прошлого года на посту Верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности испанца Жозепа Борреля сменила эстонка Кая Каллас, которая до этого занимала пост премьер-министра прибалтийской республики. Расскажем, кто такая Каллас, чем она известна и какую проводит политику?

Кто родители Каи Каллас?

Кая Каллас родилась в СССР в 1977 году, и ее мировоззрение формировалось в эпоху развала Советского Союза. Отец Каи Сийм Каллас – бывший член КПСС – в нулевых стал вице-президентом Еврокомиссии.

Мать Каи в возрасте полугода в конце 1940-х сослали с матерью в Сибирь, по некоторым данным, как членов семьи участника эстонского «Сопротивления». Членам этой военизированной организации инкриминировали массовые убийства мирных жителей, карательные акции и другие преступления. В Эстонию мать будущего еврочиновника Каи Каллас вернулась уже в 10-летнем возрасте и повзрослев вышла замуж за Сийма Калласа.

Сийм Каллас работал в сфере советских финансов, а после 2011 года, когда Эстония присоединилась к еврозоне и крона была изъята из обращения, поползли слухи, что Каллас неплохо заработал при переходе с национальной валюты на евро.

© Фото: EU2017EE Estonian Presidency/Creative Commons Attribution 2.0

Чем известен муж Каи Каллас?

Другим фактором негативного отношения к Каллас в Эстонии стало расследование, согласно которому в 2020-х ее муж Арво Халлик оказался связан с фирмами, сотрудничавшими с Россией, несмотря на западные санкции в отношении Москвы. Особенный резонанс это вызвало потому, что сама Кая Каллас считается непримиримым врагом России, «ястребом», не идущим на компромиссы.

© Фото: Gaetan Claessens / European Union/Attribution

Какую политику проводит Кая Каллас?

Сейчас усиленно обсуждается провал плана Каи Каллас по выделению Украине 40 млрд евро военной помощи. Для одобрения своего плана Каллас не смогла заручиться поддержкой ключевых членов ЕС. Еврочиновники признавались, что Каллас не проконсультировалась должным образом с представителями стран, от которых зависело решение, иными словами, «не проявила уважения».

Вообще крупные европейские державы сейчас находятся в сложном положении: надо придерживаться провозглашенных ими же принципов, одновременно учитывать современные политические реалии в отношениях США и России, а кроме того, не забывать о собственном электорате, который не горит желанием тратить государственные деньги на военные нужды Украины. Поэтому роль главы европейской дипломатии сейчас незавидная.

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