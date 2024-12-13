Вестник Кавказа

ЕС введет новые санкции против властей Грузии - Каллас

ЕС введет новые санкции против властей Грузии - Каллас
© Фото: соцсети Каи Каллас
ЕС решил не останавливаться на отмене безвиза для дипломатов Грузии и планирует ввести новые санкции против страны. С соответствующим заявлением выступила глава евродипломатии Кая Каллас.

Лидеры страны ЕС продолжат обсуждение мер давления на руководство Грузии, рассказала руководитель евродипломатии Кая Каллас в разговоре с журналистами перед началом саммита глав государств ЕС в Брюсселе.

«Мы обсуждаем, что еще мы можем сделать в отношении Грузии, чтобы оказать реальное давление на правительство, чтобы оно воздержалось от применения насилия в отношении протестующих, прекратило подавление оппозиции и от имени Евросоюза был подан очень сильный сигнал»

- Кая Каллас

Ранее главы МИД стран ЕС договорились о приостановке безвизового режима в отношении грузинских дипломатов. Против этого решение выступили Венгрия и Словакия.

Также администрация президента США Джо Байдена заявила, что планирует ввести дополнительные санкции против властей Грузии до инаугурации Дональда Трампа

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