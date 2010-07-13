Власти Казахстана упростили получение электронной подписи для россиян

Россияне теперь смогут получить квалифицированную электронную подпись, не выезжая из Казахстана – для этого им понадобится лишь пройти процедуру идентификации.

Россиянам больше не понадобится возвращаться на родину, чтобы оформить квалифицированную электронную подпись (КЭП) – теперь процедура будет доступна для них и в Казахстане, сообщило Россотрудничество.

Сделать это стало предельно просто: нужно лишь подать заявку на сайте удостоверяющего центра "Основание", заранее записаться на прием и пройти процедуру идентификации, передает Sputnik Казахстан.

При подаче заявки гражданам РФ понадобятся данные паспорта, ИНН и СНИЛС, а для процедуры идентификации - один из документов, подтверждающих личность: паспорт гражданина РФ или загранпаспорт.

Обладание КЭП позволит гражданам взаимодействовать с российскими государственными и коммерческими сервисами, подписывать документы онлайн и удаленно работать с российскими компаниями, отметили в Россотрудничестве.