Россия нарастила товарооборот с Казахстаном

Товарооборот России и Казахстана в 2024 году составил почти $28 млрд. Россия вошла в тройку внешнеторговых партнеров Казахстана.

Товарооборот России и Казахстана в 2024 году вырос на 2,7%, общая сумма составила $27,8 млрд, об этом говорится в официальном телеграм-канале посольства РФ в Астане.

В дипломатической миссии РФ отметили, что объем экспортных поставок из России в Казахстан увеличился на 8,3% и составил $18,2 млрд. При этом импорт упал на 6,5% - до $9,5 млрд.

В Бюро нацстатистики Казахстана заявил, что в 2024 году внешнеторговый оборот Казахстана увеличился до $141,4 млрд, при этом экспорт достиг $81,6 млрд, а импорт – почти $60 млрд.

Стоит добавить, что Россия в 2024 года оказалась в тройке внешнеторговых партнеров Казахстана, расположившись на втором месте (19,7%). Лидером является Китай (21,3%).