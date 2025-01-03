Вестник Кавказа

Товарооборот России и Казахстана превысил $23 млрд

Товарооборот России и Казахстана превысил $23 млрд
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Россия и Казахстан остаются важными экономическими партнерами друг для друга. Торговый оборот двух стран превысил $23 млрд.

Товарооборот России и Казахстана составил свыше 2,6 трлн рублей ($23 млрд). Статистику озвучил премьер РФ Михаил Мишустин во время визиту в Астану. 

Мишустин отметил, что РФ занимает главенствующие позиции в списке внешнеторговых партнеров Казахстана. В центральноазиатской республике создаются промышленные предприятия, объекты энергетики, а также логистические комплексы. 

Глава правительства РФ также высоко оценил деятельность межправкомиссии по экономическому партнерству двух стран.

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