Товарооборот России и Казахстана превысил $23 млрд

Россия и Казахстан остаются важными экономическими партнерами друг для друга. Торговый оборот двух стран превысил $23 млрд.
Товарооборот России и Казахстана составил свыше 2,6 трлн рублей ($23 млрд). Статистику озвучил премьер РФ Михаил Мишустин во время визиту в Астану.
Мишустин отметил, что РФ занимает главенствующие позиции в списке внешнеторговых партнеров Казахстана. В центральноазиатской республике создаются промышленные предприятия, объекты энергетики, а также логистические комплексы.
Глава правительства РФ также высоко оценил деятельность межправкомиссии по экономическому партнерству двух стран.