Премьеры России и Казахстана начали переговоры

В Астане начались переговоры Михаила Мишустина и Олжаса Бектенова. У премьера России запланирована встреча с Касым-Жомартом Токаевым.

Российский премьер Михаил Мишустин начал в Астане переговоры со своим казахстанским коллегой Олжасом Бектеновым. Глава правительства прибыл в Казахстан с визитом вчера.

Как пишет РИА Новости, в ходе встречи премьеры России и Казахстана обсудят весь комплекс вопросов торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества.

В пресс-службе Кабмина РФ ранее сообщили, что Мишустин и Бектенов уделят внимание реализации совместных проектов в энергетической, промышленной, транспортной и других сферах.

Стоит добавить, что сегодня у председателя российского правительства запланирована встреча с казахстанским президентом Касым-Жомартом Токаевым.