Вестник Кавказа

Михаил Мишустин прибыл в Казахстан с трехдневным визитом

Михаил Мишустин
© Фото: Сайт президента России
Российский премьер Мишустин прибыл в Казахстан для встречи с лидером республики Токаевым и участия в заседании ЕАЭС.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл в Казахстан. В рамках трехдневного визита глава российского правительства встретится с лидером центральноазиатской республики Касым-Жомартом Токаевым. 

Сообщается, что Мишустин также проведет переговоры с премьером Казахстана Олжасом Бектеновым.  

Встречами с казахстанскими политиками визит премьера не ограничится. С участием Мишустина пройдет заседание межправсовета ЕАЭС, главу российского правительства также ждут на цифровом форуме Digital Almaty 2025.

Отмечается, что борт с российским премьером уже прибыл в Астану.

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