Михаил Мишустин прибыл в Казахстан с трехдневным визитом

Российский премьер Мишустин прибыл в Казахстан для встречи с лидером республики Токаевым и участия в заседании ЕАЭС.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл в Казахстан. В рамках трехдневного визита глава российского правительства встретится с лидером центральноазиатской республики Касым-Жомартом Токаевым.
Сообщается, что Мишустин также проведет переговоры с премьером Казахстана Олжасом Бектеновым.
Встречами с казахстанскими политиками визит премьера не ограничится. С участием Мишустина пройдет заседание межправсовета ЕАЭС, главу российского правительства также ждут на цифровом форуме Digital Almaty 2025.
Отмечается, что борт с российским премьером уже прибыл в Астану.