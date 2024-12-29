Токаев заявил о важности связей Казахстана и ЕАЭС

Сегодня Казахстану нужно перейти на новый уровень партнерства в рамках ЕАЭС и с другими странами ЦА, заявил президент страны. Особенно это важно в текущих геополитических условиях.

Казахстану необходимо перейти на новый уровень сотрудничества с ЕАЭС и странам Центральной Азии, учитывая текущие геополитические условия, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев.

"В текущих геополитических реалиях следует переходить на новый уровень сотрудничества с ближайшими соседями (страны Центральной Азии и ЕАЭС), что позволит усилить конкурентные преимущества региона и Казахстана"

- Касым-Жомарт Токаев

Необходимо развивать связи в IT-технологиях, АПК, транспорте и иных сферах, подчеркнул глава Казахстана.

Он также подчеркнул важность контроля реализации масштабных проектов с РФ, Китаем, странами Евросоюза, США и другими государствами.