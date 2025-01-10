Вестник Кавказа

Казахстан лидирует по росту пассажирских перевозок в ЕАЭС

Казахстан лидирует по росту пассажирских перевозок в ЕАЭС
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Активное развитие пассажирских перевозок показал Казахстан. Рост перевозок за год в республике оказался наивысшим среди стран ЕАЭС.

Казахстан занял первое место по росту пассажирооборота в странах ЕАЭС за минувший год, отмечается в докладе организации. 

Сообщается, что перевозчики республики доставили к месту назначения на 13,6% больше пассажиров, чем в 2023 году. 

На втором месте оказалась Беларусь, где зафиксировали рост пассажирооборота на более чем 9%. 

Россия заняла третью строчку. Здесь перевозчики обеспечили рост показателей на 6,5%. 

Отмечается, что лидером по росту перевозок грузов стал Кыргызстан. Перевозчики центральноазиатской республики доставили почти на 6% больше грузов.

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