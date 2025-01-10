Казахстан лидирует по росту пассажирских перевозок в ЕАЭС

Активное развитие пассажирских перевозок показал Казахстан. Рост перевозок за год в республике оказался наивысшим среди стран ЕАЭС.

Казахстан занял первое место по росту пассажирооборота в странах ЕАЭС за минувший год, отмечается в докладе организации.

Сообщается, что перевозчики республики доставили к месту назначения на 13,6% больше пассажиров, чем в 2023 году.

На втором месте оказалась Беларусь, где зафиксировали рост пассажирооборота на более чем 9%.

Россия заняла третью строчку. Здесь перевозчики обеспечили рост показателей на 6,5%.

Отмечается, что лидером по росту перевозок грузов стал Кыргызстан. Перевозчики центральноазиатской республики доставили почти на 6% больше грузов.