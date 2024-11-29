Вестник Кавказа

В Казахстане будут собирать ветряки экологичных электростанций

Ветряки
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
"Казахстанские коммунальные системы" и китайская Envision Energy начали строительство на юго-востоке Казахстана завода по производству ветроэлектрогенераторов – главных элементов экологичных электростанций.

Новый завод по производству основных элементов ветроэлектростанций (ВЭС), так называемых "ветряков", начали возводить на юго-востоке Казахстана – он будет производить и сами генераторы, и системы накопления электроэнергии, сообщили в акимате Восточно-Казахстанской области (ВКО).

Мощность завода, который реализуют ТОО "Казахстанские коммунальные системы" и китайская Envision Energy, составит 2 ГВт генерации в год, также предприятие будет выпускать 1 ГВт систем накопления энергии, передает Sputnik Казахстан.

Ежегодно завод будет производить по 250 комплектов ветрогенераторов и 100 комплектов систем накопления энергии: заработает он в III квартале 2026 года.

Большая часть, до 60% его продукции, будет уходить на внутренний рынок, 40% его изделий будет отправляться на экспорт в страны Центральной Азии и Кавказа.

Инвестиции в предприятие составят $40 млн, добавили в акимате ВКО.

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