Новолакская ВЭС обзавелась первой ветроустановкой

Строители возвели первую ветровую установку на Новолакской ветроэлектростанции в Дагестане. Им предстоит установить еще 119 подобных конструкций.
Первую ветроустановку установили на строящейся Новолакской ВЭС в Дагестане. Ее высота сравнима с 45-этажным домом, рассказали в республиканском Минэнерго.
«Первый ветрогенератор установлен на Новолакской ВЭС. Его высота около 150 метров, как 45-этажный дом. Ветролопасти весом более 7,5 тонн и длиной порядка 50 метров»
- Минэнерго Дагестана
Ветровую установку произвели на заводе в Ульяновске. На ВЭС будет установлено еще 119 подобных конструкций.
Напомним, что в проект Новолакской ветроэлектростанции будет инвестировано 50 млрд рублей. Ее мощность составит 300 МВт. Такое количество электроэнергии позволит удовлетворить потребности почти 240 тыс абонентов.