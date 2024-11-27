Вестник Кавказа

Новолакская ВЭС обзавелась первой ветроустановкой

Новолакская ВЭС обзавелась первой ветроустановкой
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Строители возвели первую ветровую установку на Новолакской ветроэлектростанции в Дагестане. Им предстоит установить еще 119 подобных конструкций.

Первую ветроустановку установили на строящейся Новолакской ВЭС в Дагестане. Ее высота сравнима с 45-этажным домом, рассказали в республиканском Минэнерго.

«Первый ветрогенератор установлен на Новолакской ВЭС. Его высота около 150 метров, как 45-этажный дом. Ветролопасти весом более 7,5 тонн и длиной порядка 50 метров»

- Минэнерго Дагестана

Ветровую установку произвели на заводе в Ульяновске. На ВЭС будет установлено еще 119 подобных конструкций.

Напомним, что в проект Новолакской ветроэлектростанции будет инвестировано 50 млрд рублей. Ее мощность составит 300 МВт. Такое количество электроэнергии позволит удовлетворить потребности почти 240 тыс абонентов.

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