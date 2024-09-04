Вестник Кавказа

Строительство Новолакской ВЭС стартовало в Дагестане

Строительство Новолакской ВЭС стартовало в Дагестане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Дагестане начали возводить Новолакскую ветряную электростанцию. Строительство пройдет в несколько этапов и завершится через 2 года.

Старт строительства ветряной электростанции состоялся в Новолакском районе Дагестана. Поддержку проекту оказывает компания «Росатом», рассказал руководитель республики Сергей Меликов.

В проект будет вложено порядка 50 млрд рублей в качестве инвестиций. Мощность ВЭС - 300 МВт. Это позволит удовлетворить потребность в электроэнергии почти 240 тыс абонентов.

Строительство объекта будет проходить в 2 этапа. Все начнется с ввода в эксплуатацию 61 ветряной установки на 152 МВт в будущем году. В 2026 году завершится второй этап, после чего начнут работать еще 59 установок на 147 МВт.

Сергей Меликов подчеркнул, что проект обеспечит новыми рабочими местами местное население и налоговые поступления в бюджет Дагестана, а также будет шагом к переходу на "зеленые" источники энергии.

"Сегодняшний день – это результат упорного труда и сотрудничества Правительства, инвесторов и местных властей"

- Сергей Меликов

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