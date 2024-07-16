Вестник Кавказа

"Росатому" разрешили строительство Новолакской ВЭС в Дагестане

"Росатому" разрешили строительство Новолакской ВЭС в Дагестане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Компании "Росатом" дали зеленый свет на установку Новолакской ВЭС в Дагестане. Она станет самой большой ветроэлектростанцией в России.

Минстрой Дагестана выдал разрешение "Росатому" на строительство ветроэлектростанции на 300 МВт в Новолакском районе республики. Ей займется ветроэнергетический дивизион, рассказали в компании.

Проектная документация удачно прошла проверку – у инженеров не возникло к нему вопросов. Согласно ей ВЭС будет состоять из 120 ветряных установок с мощностью в 2,5 МВт каждая.

В "Росатоме" отметили, что прохождение проверки означает соответствие проекта всем техническим нормам и результатам инженерных изысканий.

Новолакская ВЭС должна стать самой большой ветроэлектростанцией в РФ, обогнав по мощности Кочубеевскую ВЭС. Разница в возможностях составит 100 МВт. Новая станция должна заработать к середине 2026 года.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
1425 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Дагестан берет курс на расширение сотрудничества с исламским миром

Дагестан берет курс на расширение сотрудничества с исламским миром

Жители Дагестана будут отдыхать 16 сентября

Жители Дагестана будут отдыхать 16 сентября

Конфликт двух парней в Дагестане завершился поножовщиной

Конфликт двух парней в Дагестане завершился поножовщиной

Всплеск заболеваемости COVID-19 зафиксирован в Дагестане

Всплеск заболеваемости COVID-19 зафиксирован в Дагестане

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы