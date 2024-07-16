"Росатому" разрешили строительство Новолакской ВЭС в Дагестане

Компании "Росатом" дали зеленый свет на установку Новолакской ВЭС в Дагестане. Она станет самой большой ветроэлектростанцией в России.

Минстрой Дагестана выдал разрешение "Росатому" на строительство ветроэлектростанции на 300 МВт в Новолакском районе республики. Ей займется ветроэнергетический дивизион, рассказали в компании.

Проектная документация удачно прошла проверку – у инженеров не возникло к нему вопросов. Согласно ей ВЭС будет состоять из 120 ветряных установок с мощностью в 2,5 МВт каждая.

В "Росатоме" отметили, что прохождение проверки означает соответствие проекта всем техническим нормам и результатам инженерных изысканий.

Новолакская ВЭС должна стать самой большой ветроэлектростанцией в РФ, обогнав по мощности Кочубеевскую ВЭС. Разница в возможностях составит 100 МВт. Новая станция должна заработать к середине 2026 года.