В Дагестане построят самую мощную ветростанцию России

В Республике Дагестан планируют построить самую мощную ВЭС России. Строительство будет завершено в 2026 году.

Очередную ветряную электростанцию установят в Дагестане, на этот раз в Новолакском районе. Данный проект был обсужден накануне между главой Республики Дагестан Сергеем Меликовым и гендиректором компании "НоваВинд" Григорием Назаровым в рамках КИФа-2024, который сейчас проходит в столице Чеченской Республики Грозном.

Как рассказали в пресс-службе "Росатома", Новолакская ветряная элекстростанция станет самой мощной в России, достигнув 300 МВТ и обеспечив порядка 360 рабочих мест. Завершение постройки ветроэлектростанции планируется к середине 2026 года.

"Это очень знаковый проект. В настоящий момент самая мощная ВЭС в России – Кочубеевская ВЭС (Ставропольский край, мощность - 210 МВт), она также принадлежит "Росатому". В Новолакской ВЭС будет 300 МВт, она станет самой крупной в РФ"

- заместитель генерального директора "Росатома" Виктор Свистунов.

Напомним, что в 2022 году между правительством Дагестана и компанией "НоваВинд" (входит в "Росатом"), было подписано соглашение по развитию ветроэнергетики.