Вестник Кавказа

Росатом потратил 100 млрд рублей на ветроэлектростанции на Ставрополье

Росатом потратил 100 млрд рублей на ветроэлектростанции на Ставрополье
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На Ставрополье было создано порядка семи ветропарков за счет Росатома. Их общая мощность составила 764 МВт.

Ставрополье реализовал проекты семи ветропарков стоимостью 100 млрд рублей. Инвестицию на их возведение вложила госкорпорация Росатом.

Общая мощность парков составила 764 МВт.

Созданные объекты позволят региону сократить выбросы углекислого газа на 1,3 млн тонн.

Ранее глава региона Владимир Владимиров в своем telegram-канале сообщил, что в крае введена в эксплуатацию вторая очередь Труновской ветроэлектростанции. За счет этого удалось нарастить мощность станции до 95 МВт.

Власти планируют до конца года запустить еще один подобный объект. С его реализацией региону удастся добывать до 2 млрд Киловатт  в год.

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