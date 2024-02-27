Ставрополье потратит почти 20 млрд рублей на ремонт дорог

Власти Ставропольского края в этом году значительно увеличили бюджет дорожного фонда. Почти 20 млрд рублей планируется выделить на развитие дорожной инфраструктуры региона.

Ставропольский край пополнил свой бюджет дорожного фонда на 19,6 млрд рублей в этом году. Такую информацию опубликовал в своем telegram-канале глава региона Владимир Владимиров.

Он отметил, что для края это рекордные показатели.

По данным губернатора власти уже определились с планом выполнения работ. В частности, в этом году будет запущена программа "Дорога в школу", на реализацию которой выделено 500 млн рублей.

"Программа призвана помочь поэтапно привести в порядок дороги к школам в населенных пунктах края. Будем учитывать не только подъездные пути, но и ограждения, тротуары, остановочные пункты, чтобы дети могли безопасно добираться к месту учебы"

– Владимир Владимиров

Кроме этого, в планах модернизировать магистрали местного значения. На их восстановление региона существенно увеличил бюджет.

Владимиров призвал муниципалитеты заранее оформлять заявки на выделение средств для ремонта дорог.