Ставрополье нарастило ввод жилья на 56%

За последние пять лет объем ввода жилья в регионе увеличился на целых 56%, что является впечатляющим показателем. Об этом заявил глава Минстроя региона.

Ставропольский край продолжает радовать жителей и потенциальных переселенцев высокими темпами строительства жилья. За последние пять лет объем ввода жилья в регионе увеличился на целых 56%, что является впечатляющим показателем.

Интересно отметить, что общий объем ввода жилья в Ставропольском крае составил более 1,7 миллиона квадратных метров. Это означает, что наш край обеспечивает своих жителей новыми комфортными жилищами, поддерживая тем самым рост и развитие региона.

«В прошлом году в Ставропольском крае состоялся рекордный ввод жилья. На протяжении пяти лет мы поэтапно двигались от цифры 1 миллион 147 тысяч квадратных метров до показателя 1 миллион 792 тысячи квадратных метров в 2023 году. Это на 9,2% больше, чем в 2022 году. Хотя мы уже тогда думали, что мы достигли максимальных показателей»

– глава Минстроя региона Валерий Савченко.

Министр обратил внимание на то, что рост ввода жилья свидетельствует о том, что Ставропольский край активно работает над привлечением инвестиций и поддержке строительных компаний. В результате, наш регион становится еще более привлекательным для жизни и инвестиций.

Помимо увеличения объема ввода жилья, следует отметить и качество нового жилья, которое соответствует современным требованиям и стандартам. Строительные компании активно внедряют новые технологии и используют качественные материалы, чтобы создать комфортные и безопасные жилища.