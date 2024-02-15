Ингушетия предпочла туризм строительству солнечной электростанции

Власти Ингушетии разработали пять "прорывных" проектов развития региона до 2030 года, однако места для строительства экологичных солнечных электростанций в них не осталось – предпочтение отдано развитию АПК и туризма.

Власти Ингушетии предпочли развитие туризма, пожертвовав развитием солнечной генерации, в пяти "прорывных" проектах в рамках новой модели экономического развития региона до 2030 года, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Махмуд-Али Калиматов.

"В Ингушетии... одобрили пять "прорывных" проектов. Развитие солнечной генерации на розничном рынке электроэнергии мы исключили, добавив подпроекты в сферах промышленности, энергетики, АПК, туризма, логистики"

- Махмуд-Али Калиматов

Власти региона будут развивать всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Армхи", создавать индустриальный парк "Джейрах", алюминиевый кластер, а также построят тепличный комплекс, в котором будут выращивать до 10 тыс т овощей в год.

"Эта работа позволит привлечь инвестиции в размере 22,4 млрд рублей, увеличение по сравнению с одобренными составляет 8,6 млрд рублей"

- Махмуд-Али Калиматов

Паспорта "прорывных" проектов уже направлены на согласование в Минэкономразвития и правительство России, добавил глава Ингушетии.

Напомним, в республике начата реализация одного из этих проектов - строительство тепличного комплекса "Сунжа", он обойдется региону в 6,2 млрд рублей.