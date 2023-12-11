Вестник Кавказа

Статус курорта Армхи в Ингушетии изменится

Курорт Армхи
© Фото: Андрей Мурин/ “Вестник Кавказа“
Армхи превратится в отдельную административную единицу. Сегодня ингушский курорт относится к поселению Джейрах. Главный курорт республики также будет обладать собственным бюджетом.

В Ингушетии решили отделить всесезонный курорт Армхи от близлежащего села. Такую идею выдвинул глава региона Махмуд-Али Калиматов.

"На сходе граждан предложил властям Джейрахского района вывести из состава сельского поселения Джейрах населенный пункт Армхи и дать ему статус отдельной административной единицы"

– Калиматов

Такое отделение позволит курорту иметь собственный бюджет. Калиматов дал поручение составить необходимый для процедуры нормативный акт. Документ будет согласован с депутатами и затем поступит в парламент Ингушетии для принятия решения.

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