Горнолыжный курорт Армхи: лыжи, санаторий, бильярд и бассейн

Высота над уровнем моря
Курорт находится на высоте 1 200 м, в долине реки Армхи (Джейрахское ущелье).
Он занимает плато в Солнечной долине и окружен горами, которые защищают место от ветров.
Горнолыжные трассы расположены на высоте 1520 м.
Погода на курорте Армхи
Зима в Армхи умеренно мягкая, средняя температура в январе – минус 6 градусов. При этом лето теплое и солнечное, средняя температура в июле достигает плюс 18 градусов.
Санаторий
Армхи – современный курортно-оздоровительный комплекс, вместимость которого – 168 человек. Здесь лечат заболевания нервной системы, органов дыхания и сердечно-сосудистой системы. Кроме того, курорт организовывает реабилитацию после коронавируса.
В санатории есть бассейны, сауна, бильярдный и фитнес-залы, конференц-зал, детские площадки, туристическое бюро, а также курсы по снятию стресса и детокс-очищению. Также посетителей курорта балуют шведским столом.
Что посмотреть в Армхи?
В пешей и транспортной доступности находятся природные и культурные достопримечательности Ингушетии:
- Ляжгинский водопад;
- Боевые башни Эрзи;
- Комплекс Фалхан.
Как добраться до курорта
Добраться до Армхи можно несколькими путями:
- трансфером от аэропортов Владикавказ (Северная Осетия) или Магас (Ингушетия);
- на такси от аэропортов Владикавказ или Магас;
- на любом поезде до Владикавказа, а оттуда – на такси.
Помимо этого, есть и общественный транспорт, отъезжающий с рынка «Мархаба» в Назрани (Ингушетия).
Бассейн на курорте Армхи
На курорте есть два бассейна – «Чайка» и «Дельфин».
Глубина «Чайки» составляет 3 м, габариты - 25м х 12,5м. Бассейн работает с 1 мая по 1 сентября.
Бассейн «Дельфин» - крытый, габариты - 25 м х 12,5 м, а глубина - 3 м. Сюда включен и тренажерный зал
Трассы
Что касается трасс, то протяженность самой экстремальной – красной – 1 200 м. Новички пользуются учебной частью трассы (200 м).