Горнолыжный курорт Армхи: лыжи, санаторий, бильярд и бассейн

Армхи – уютный горнолыжный курорт в Ингушетии на высоте 1200 м над уровнем моря. Как до него добраться? Что там лечат? Можно ли там поиграть в бильярд?

Высота над уровнем моря

Курорт находится на высоте 1 200 м, в долине реки Армхи (Джейрахское ущелье).

Он занимает плато в Солнечной долине и окружен горами, которые защищают место от ветров.

Горнолыжные трассы расположены на высоте 1520 м.

© Фото: Telegram-канал курорта Армхи

Погода на курорте Армхи

Зима в Армхи умеренно мягкая, средняя температура в январе – минус 6 градусов. При этом лето теплое и солнечное, средняя температура в июле достигает плюс 18 градусов.

© Фото: Андрей Мурин/ "Вестник Кавказа"

Санаторий

Армхи – современный курортно-оздоровительный комплекс, вместимость которого – 168 человек. Здесь лечат заболевания нервной системы, органов дыхания и сердечно-сосудистой системы. Кроме того, курорт организовывает реабилитацию после коронавируса.

В санатории есть бассейны, сауна, бильярдный и фитнес-залы, конференц-зал, детские площадки, туристическое бюро, а также курсы по снятию стресса и детокс-очищению. Также посетителей курорта балуют шведским столом.

Что посмотреть в Армхи?

В пешей и транспортной доступности находятся природные и культурные достопримечательности Ингушетии:

Ляжгинский водопад;

Боевые башни Эрзи;

Комплекс Фалхан.

© Фото: Андрей Мурин/ "Вестник Кавказа"

Как добраться до курорта

Добраться до Армхи можно несколькими путями:

трансфером от аэропортов Владикавказ (Северная Осетия) или Магас (Ингушетия);

на такси от аэропортов Владикавказ или Магас;

на любом поезде до Владикавказа, а оттуда – на такси.

Помимо этого, есть и общественный транспорт, отъезжающий с рынка «Мархаба» в Назрани (Ингушетия).

Бассейн на курорте Армхи

На курорте есть два бассейна – «Чайка» и «Дельфин».

Глубина «Чайки» составляет 3 м, габариты - 25м х 12,5м. Бассейн работает с 1 мая по 1 сентября.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Бассейн «Дельфин» - крытый, габариты - 25 м х 12,5 м, а глубина - 3 м. Сюда включен и тренажерный зал

Трассы

Что касается трасс, то протяженность самой экстремальной – красной – 1 200 м. Новички пользуются учебной частью трассы (200 м).