Зимний Цей: Северная Осетия для лыжников и сноубордистов

Медина Назарова

Особенность этих мест в том, что в Цее ледники и альпийские луга, вечные снега и смешанные леса находятся очень близко друг к другу, а обилие бурных горных рек и водопадов дарит влагу чистейшему горному воздуху. Расскажем, где покататься на лыжах в Цее, как добраться до курорта, сколько дотуда ехать в из Владикавказа.

Цейское ущелье — отличное место для рекреационного туризма в любое время года. Эта жемчужина в горном ожерелье Северной Осетии поражает красотой кавказских гор. Главным хранителем Цея считается гора Монах — отрог хребта Адай -хох (высота 4408 м). Высота самого Монаха — 2990 м. Очертания горы напоминают головной убор монахов - скуфью. Отсюда и ее название. В Цее множество разнообразных по сложности туристских троп — пеших, альпинистских, горнолыжных.

Горнолыжный курорт Цей

Развитие горнолыжного курорта Цей началось в 1960-х года.

Курорт называют Цейской подковой из-за подковообразной формы окружающих ущелье хребтов. Высшая точка "подковы" находится на вершине Уилпата (4649 м), нижняя — на высоте 1300 м над уровнем моря.

Благодаря своему микроклимату и особенностям географического расположения, в Цее много солнечных дней, а более длительная продолжительность светового дня, особенно зимой, - бонус для любителей горных лыж и сноуборда.

В силу относительно мягкого и влажного климата зимой здесь нет проблем со снегом. Толщина снежного покрова в ущелье составляет в среднем 40-80 см, а в высокогорье — 200 см и более.

Также радует качество снега: мягкость и пушистость гарантирует удобство катания

.Трассы в "Цее" постоянно равняются ратраком и освещаются по вечерам. Здесь хорошо начинать семейное катание: дети вместе со взрослыми пользуются специально подготовленной к этому трассой.

Работает два подъемника:

австрийская парнокресельная канатка на высоту до 1600

российская однокресельная - на высоту 1400 м.

По канатной дороге можно подняться к Сказскому леднику — одной из достопримечательностей здешних мест.

Цены на сезон 2023-2024

на один подъем — 150 рублей

абонемент на 15 подъемов — 1500 рублей

абонемент на 100 подъемов — 8400 рублей.

Трассы в Цее различной сложности — и черные, и красные, и синие.

Инфраструктура достаточно хорошо развита — рестораны, кафе, сауны, а также несколько гостиниц, как экономкласса, так и отелей более дорогого сегмента.

Проживание семьи на территории курорта обойдется от 6500 до 8000 рублей в сутки.

© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Как добраться до Цея?

Самолетом до Владикавказа. Далее — автомобилем до села Бурон (примерно два часа), а оттуда до курорта 12 км пути. Также добраться рейсовым автобусом с городского автовокзала Владикавказа. Билет стоит 120 рублей.

Что посмотреть у Цея?

Уастырджи

Уастырджи — мифический герой, которого осетины считают покровителем своего народа. Конной статуей Уастырджи можно полюбоваться по дороге в Цейское ущелье на берегу реки Ардон. Это один из самых больших конных памятников в мире. Его вес 28 тонн. Он представляет собой как бы вылетающего из горы всадника. Голова всадника достигает 6 метров, а в ладони изваяния может поместиться взрослый человек. Автор памятника — скульптор Николай Ходоков. Устанавливали памятник при помощи вертолета и мощных тросов.

Святилище Реком

Это древнее деревянное строение из сосновых стволов, сложенное без гвоздей и иных креплений находится в глубине Цейского ущелья напротив мрачной горы Монах, на высоте 3000 м над уровнем моря. Вход в святилище украшают полки с выставленными на них черепами животных, что напоминает о древней традиции жертвоприношений. Осмотреть его изнутри нельзя. Только два раза в год по главным осетинским праздникам войти туда могут мужчины. Женщинам вход сюда строго воспрещен.

Цейский ледник

Это чудо кавказской природы считается одним из самых красивых и легкодоступных. Его длина около 9 км, а доступная для туристов часть — 2 км. Поверхность ледника покрыта валунами и среднего размера камнями. Цейский ледник дает начало реке Цейдон, которую еще называют просто Цея. Зимой сюда организуются экскурсионные маршруты.

Сказский ледник

Второй по величине ледник Цейского ущелья. Его длина 4 км. Он отличается от своего старшего брата Цейского ледника множеством трещин на поверхности. Множество ручьев, стекающих с ледника, преобразуются в реку Сказдон, впадающую в реку Цейдон. На Сказский ледник ведет канатная дорога, поднимающая туристов на высоту 2870 м. Оттуда есть пешая тропа до ледяного языка Сказки, нависающего над ущельем.