Дорога из России в Грузию стала лучше

Власти Северной Осетии совместно с Росавтодором капитально отремонтировали участок трассы Р-217 "Кавказ" к границе с Грузией – ее расширили до 4 полос, сменили дорожную одежду и установили современное освещение.

Водители, выезжающие из России в Грузию, поехали по капитально обновленному участку трассы Р-217 "Кавказ", которую отремонтировали власти Северной Осетии в тандеме с Росавтодором, написал сегодня в своем Telegram-канале глава республики Сергей Меняйло.

"Открыли после капремонта участок дороги Р-217 "Кавказ". Он соединяет две федеральные трассы: Р-217 "Кавказ" и А-161 Владикавказ - Нижний Ларс - граница с Грузией"

- Сергей Меняйло

Глава региона напомнил, что трасса – одна из самых загруженных в республике, ежедневно по ней проезжает порядка 15 тыс автомобилей, и для того, чтобы она стала комфортнее и безопаснее, специалисты расширили участок трассы длиной в 3 км до четырех полос, уложили три слоя асфальта, а главное - установили безопасное барьерное ограждение между встречными полосами движения.

Вдоль дороги появились новые опоры современного электроосвещения, а также светофоры и шесть автобусных остановок.

Глава региона заверил: он сам проверил качество работ, проехавшись по новой трассе, и убедился лично: дорожники – молодцы, все сделали как надо.