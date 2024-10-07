В очереди на Верхнем Ларсе скопилось почти 1900 грузовиков

Очередь из большегрузов на Верхнем Ларсе в Северной Осетии остается значительной. В настоящее время проезда ждут почти 1900 фур.

Тысячи грузовиков находятся в очереди на Верхнем Ларсе - пункте пропуска на российского-грузинской границе.

Согласно последним данным ЦОДД Северной Осетии, сейчас в электронной очереди зарегистрированы 1862 большегруза. Почти треть из этих грузовиков - армянские.

Через КПП Верхний Ларс проходят все автомобили, желающие из РФ проследовать в Грузию и Армению, между странами действует единственная сухопутная дорога.