Вестник Кавказа

В очереди на Верхнем Ларсе скопилось почти 1900 грузовиков

В очереди на Верхнем Ларсе скопилось почти 1900 грузовиков
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Очередь из большегрузов на Верхнем Ларсе в Северной Осетии остается значительной. В настоящее время проезда ждут почти 1900 фур.

Тысячи грузовиков находятся в очереди на Верхнем Ларсе - пункте пропуска на российского-грузинской границе.

Согласно последним данным ЦОДД Северной Осетии, сейчас в электронной очереди зарегистрированы 1862 большегруза. Почти треть из этих грузовиков - армянские.

Через КПП Верхний Ларс проходят все автомобили, желающие из РФ проследовать в Грузию и Армению, между странами действует единственная сухопутная дорога.

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