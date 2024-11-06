Тысячи грузовиков ждут своей очереди на «Верхнем Ларсе»

Свыше 2 тыс грузовиков находятся на КПП «Верхний Ларс». В Центре организации дорожного движения отметили, что на проезд до пункта «Редант» у машин есть 8 часов.

Свыше 2,3 тыс грузовых автомобилей находятся на пропускном пункте «Верхний Ларс» на Военно-Грузинской дороге, пишет пресс-служба Центра организации дорожного движения.

«Если ваш номер в зелёной зоне, следуйте на пропускной пункт «Верхний Ларс». У вас есть восемь часов на проезд до пункта «Редант»

- пресс-служба Центра

Напомним, что Военно-Грузинская дорога – единственный сухопутный маршрут, который связывает Россию с Арменией и Грузией.