Тысячи грузовиков застряли на Верхнем Ларсе

Ситуация на КПП «Верхний Ларс» сегодня такая: более 2 тыс фур стоят в плотной пробке. Причина – неблагоприятная погода.

Более 2 тыс большегрузов стоят в очереди на проезд через КПП «Верхний Ларс» на границе России и Грузии. Из них около 700 принадлежат Армении, рассказали в Центре организации дорожного движения Северной Осетии.

Большие очереди возникли из-за плохих погодных условий на дороге со стороны Грузии.

Отметим, что Военно-Грузинская дорога, ведущая к Верхнему Ларсу, соединяет Владикавказ и Тбилиси. Она – единственный сухопутный путь, позволяющий доставлять грузы из России в Армению через Грузию.