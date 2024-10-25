Вестник Кавказа

Тысячи грузовиков застряли на Верхнем Ларсе

Тысячи грузовиков застряли на Верхнем Ларсе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ситуация на КПП «Верхний Ларс» сегодня такая: более 2 тыс фур стоят в плотной пробке. Причина – неблагоприятная погода.

Более 2 тыс большегрузов стоят в очереди на проезд через КПП «Верхний Ларс» на границе России и Грузии. Из них около 700 принадлежат Армении, рассказали в Центре организации дорожного движения Северной Осетии.

Большие очереди возникли из-за плохих погодных условий на дороге со стороны Грузии.

Отметим, что Военно-Грузинская дорога, ведущая к Верхнему Ларсу, соединяет Владикавказ и Тбилиси. Она – единственный сухопутный путь, позволяющий доставлять грузы из России в Армению через Грузию.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
940 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

ДТП во Владикавказе: пять человек пострадали

ДТП во Владикавказе: пять человек пострадали

Рост изготовления вина заметили в двух республиках СКФО

Рост изготовления вина заметили в двух республиках СКФО

Северная Осетия увеличит поставки зерновых за рубеж

Северная Осетия увеличит поставки зерновых за рубеж

Старый водопровод обновили в Дигоре

Старый водопровод обновили в Дигоре

Четыре школы и детсада построят в Северной Осетии до 2028 года

Четыре школы и детсада построят в Северной Осетии до 2028 года

Медики Северной Осетии проверят детей на вирус Коксаки

Медики Северной Осетии проверят детей на вирус Коксаки

Верхний Ларс открылся спустя 22 часа

Верхний Ларс открылся спустя 22 часа

Плохая погода закрыла «Верхний Ларс» для грузовиков

Плохая погода закрыла «Верхний Ларс» для грузовиков

Школы Северной Осетии обзавелись новыми автобусами

Школы Северной Осетии обзавелись новыми автобусами

Первый самолет вылетел в Египет из Северной Осетии

Первый самолет вылетел в Египет из Северной Осетии

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы