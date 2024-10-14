Обновленный пункт пропуска "Верхний Ларс" заработает в нынешнем году

В Северной Осетии завершается реконструкция автомобильного пункта пропуска на границе России и Грузии "Верхний Ларс" на Военно-Грузинской дороге, рассказал генерал-майор таможенной службы Дмитрий Штенберг.

Уже до конца текущего 2024 года в Северной Осетии на границе с Грузией заработает обновленный международный автомобильный пункт пропуска (МАПП) "Верхний Ларс", его реконструкция подходит к завершению, рассказал первый заместитель начальника Северо-Кавказского таможенного управления, генерал-майор таможенной службы Дмитрий Штенберг.

"В 2020 году реконструкция была начата, в настоящий момент она находится на стадии завершения. Планируется проведение межведомственной комиссии по приемке пунктов пропуска"

- Дмитрий Штенберг

Работы проводились параллельно с ежедневной работой МАПП - движение автомобиле не останавливалось, и, что характерно, его пропускная способность не упала, а значительно выросла, а результаты преображения видны уже сейчас, отметил чиновник, передает ТАСС.

Также генерал-майор таможенной службы озвучил интересную статистику, отметив: на азербайджанской границе за это время переместились больше 220 тыс грузовиков, а на границе с Грузией - больше 270 тыс.