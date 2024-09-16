Вестник Кавказа

Большегрузы снова собираются на Верхнем Ларсе

Большегрузы снова собираются на Верхнем Ларсе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Несмотря на то, что международный автомобильный пункт пропуска Верхний Ларс на границе России и Грузии работает в штатном режиме, на нем снова стали собираться грузовики.

Транзитные большегрузы снова собираются на границе России и Грузии – международный автомобильный пункт пропуска (МАПП) Верхний Ларс работает в штатном режиме, ограничений на проезд не вводилось, однако на пункте пропуска в Северной Осетии уже собрались более 900 таких грузовиков, сообщил на аппаратном совещании в правительстве первый вице-премьер республики Мурат Агузаров.

"Движение по Военно-Грузинской дороге открыто для всех видов транспортных средств, таможенные и пограничные службы работают в обычном режиме. По данным Госавтоинспекции, на дорогах республики находятся 940 единиц транзитного большегрузного автотранспорта, из них 308 располагаются на стоянках"

- Мурат Агузаров

Всего за минувшую неделю госграницу между двумя странами через МАПП пересекли 26 тыс автомобилей и 66 тыс человек, добавил первый вице-премьер.

Напомним, 7 октября власти Грузии закрыли пункт пропуска для всех без исключения транспортных средств на неопределенный срок, назвав причиной этого необходимость проведения ремонта, который понадобилось провести на стороне Грузии: он был связан со сложностями с доступом в интернет из-за повреждения кабеля. Однако ремонт занял непродолжительное время,и в тот же день МАПП заработал вновь.

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