Вестник Кавказа

Верхний Ларс открыли после ремонта

КПП Верхний Ларс
© Фото: Александр Кузнецов/ “Вестник Кавказа“
Проезд из России в Грузию и обратно через пункт пропуска Верхний Ларс на границе открыт – ранее сегодня его закрывали из-за ремонта, который проводился на инфраструктуре на грузинской стороне границы.

Пункт пропуска Верхний Ларс открылся после ремонтных работ, сообщает Росгранстрой.

По данным ведомства, возобновлено движение через пункт пропуска, расположенный на российско-грузинской границе. Уточняется, что транспортные средства и людей пропускают через границу в штатном режиме.

Ранее сегодня Верхний Ларс был закрыт для всех без исключения транспортных средств. В агентстве сообщали, что движение запрещается на неопределенный срок. Как причину ведомство назвало ремонт, который понадобилось провести на стороне Грузии.

По данным Sputnik Грузия, проезд через Ларс прекратился из-за сложностей с доступом в интернет. Эти проблемы, в свою очередь, были вызваны повреждением кабеля.

По информации на сайте ЦОДД Северной Осетии, на территории которой расположен Верхний Ларс, в частности, судя по сервису электронная очередь, проезд в Грузию, действительно, свободен. На данный момент в очереди находятся 254 фуры.

Стоит отметить, что прекращение движения через Верхний Ларс, которое часто связано с непогодой, но иногда становится следствием ремонта, часто вызывает серьезные пробки, которые могут достигать нескольких тысяч машин. Ждать в такой очереди приходится по нескольку суток. Особенно острой проблема становится летом, в туристический сезон.

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